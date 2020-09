Online fraude boomt tijdens coronacrisis, campagne waarschuwt om “niet in de val te trappen”

Het meldpunt van de Federale Overheidsdienst Economie kreeg in de eerste acht maanden van dit jaar al bijna evenveel meldingen van fraude, vooral online fraude, als in heel 2019, dat al een recordjaar was. Om consumenten te sensibiliseren lanceert minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) de campagne “Trap niet in de val”.