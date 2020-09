Vanavond wordt er weer gevoetbald in ons land. In 1B ontvangt Lommel Lierse-Kempenzonen. Racing Genk speelt maandag pas tegen Beerschot. Zondag is er STVV-Antwerp. En dat met publiek. Op Stayen zullen er 1.600 toeschouwers zijn en dat tot grote tevredenheid van spelers en staf.