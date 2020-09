TikTok houdt eigen modemaand en weet enkele grote namen te strikken

TikTok houdt van nu tot 8 oktober een eigen virtuele modemaand. De app zal onder meer modeshows streamen en via diverse manieren merken aan bod laten komen. Saint Laurent en Louis Vuitton hebben al toegezegd.

De modekalender is door de coronacrisis grondig doorheen geschud en veel grote merken keren voorlopig niet terug naar de modeweken. De daardoor ontstane leegte wil TikTok opvullen. Het lanceert daarom een eigen modemaand onder de hashtag #TikTokFashionMonth.

De app zal elke week twee livestreams uitzenden en het evenement wordt op 8 oktober afgesloten met een show die zal worden gepresenteerd door singer-songwriter Nick Tangorra. Enkele van de populairste creatievelingen op TikTok zullen dan ook hun catwalkdebuut maken.

Op het programma staan onder meer het defilé van de mannencollectie van Louis Vuitton, de modeshow van Saint Laurent, de onthulling van de collectie van JW Anderson en een voorstelling van de nieuwe collecties van Puma en Alice + Olivia. Wisdom Kaye geeft dan weer de workshop Fashion essentials en Ariam geeft Get the look.

TikTok wordt als platform steeds vaker gebruikt door modehuizen. Fendi, Balenciaga en Dior zijn maar enkele van de merken die er in de laatste maanden een officieel profiel hebben geopend. Op die manier bereiken ze in één klap vaak honderdduizenden jonge volgers.