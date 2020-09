Gadgets voor het najaar: van mondmasker met app tot wekker die naar je luistert

De schaduw van corona hing ook boven deze editie van IFA in Berlijn, de belangrijkste techbeurs van Europa. Met afzeggingen van kleine en grote spelers, strenge veiligheidsvoorschriften, enkel toegang voor een intiem clubje bezoekers en online-persvoorstellingen, was het een expo in mineur. Maar aan leuke digitale nieuwigheden voor het najaar was er géén gebrek. Een selectie uit de beurs in een bubbel.