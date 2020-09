Truiense “appelverkopers” troggelen 650 euro af, familie denkt dat 91-jarige ontvoerd is

Sint-Truiden -

De familieleden van een 91-jarige weduwe uit Westerlo waren in maart 2016 in alle staten toen ze dachten dat de alleenstaande vrouw ontvoerd was door malafide appelverkopers. In werkelijkheid namen een Truiense vader en dochter de bejaarde vrouw mee naar de bank en troggelde haar daar 650 euro af.