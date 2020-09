Leuven Bears haalt twee vervangers voor onverwacht gestopte Hugh Robertson

Leuven Bears versterkt zijn selectie met de Amerikanen Joe Ebondo en Randy Haynes. Zij vervangen bij de club uit de Euromillions Basket League hun landgenoot Hugh Robertson. De forward besloot onverwachts te stoppen met basketbal, zo laat Leuven vrijdag weten. “Dit was voor alle partijen een volslagen verrassing. Ons trainersduo heeft heel snel de omslag gedaan, we moeten als team nu eenmaal vooruitkijken”, luidt het.

“We hebben beslist Hugh te vervangen door twee waardige topspelers, Joe Ebondo en Randy Haynes, die ooit samengespeeld hebben bij Old Dominion en elkaar dus goed kennen”, stellen de Bears. “Randy is 25 jaar (1m93). Na zijn periode bij Old Dominion heeft hij in de G-League bij de Detroit Pistons gespeeld. Daarna heeft hij in Slovenië gespeeld tot Covid-19 toesloeg. Joe is 27 jaar (2m01) en heeft vorig seizoen al een paar keer meegetraind waar hij ons al bijzonder positief was opgevallen.”

De Leuvense kern bestaat zo opnieuw uit tien spelers en wordt nog aangevuld met talenten uit de U21.