Het moest ervan komen: Louis Vuitton pakt uit met face shield

Enkele modehuizen hebben al mondmaskers op de markt gebracht, maar Louis Vuitton gaat nu nog een stapje verder en pakt uit met een face shield.

Het was maar een kwestie van tijd voor de modehuizen en luxemerken zich ook op beschermkleding en dergelijke zouden beginnen te richten, zeker nu mondmaskers en face shields steeds meer deel beginnen uit te maken van het dagelijkse leven. Onder meer Burberry liet al mondmaskers op de wereld los in de bekende ruit en nu gaat Louis Vuitton voor een face shield of gezichtsbeschermer.

Bij het label noemen ze het alvast een “opvallend hoofddeksel, dat zowel stijlvol als beschermend is”. Dat heeft het onder meer te danken aan de hoofband met daarop het LV-monogram en gouden studs met daarin het gegraveerde logo. Daarnaast past het scherm zich aan de zon aan en kan het door de klep naar boven te brengen ook gebruikt worden als een pet.

Het accessoire is vanaf 30 oktober wereldwijd verkrijgbaar in alle winkels van het Franse modehuis. Een prijs werd nog niet bekendgemaakt, maar sowieso zal het item enkele honderden euro’s kosten. Voor andere hoofddeksels van het merk moet je al snel op zo’n 600 euro rekenen.