Waarom Spanje rood kleurt: “Cijfers liggen er drie tot vijf keer hoger dan bij ons”

Steven Van Gucht van Sciensano startte zoals gewoonlijk de persconferentie met een stand van zaken over de nieuwste coronacijfers. Daarnaast ging hij verder in op het hoe en waarom van de kleurencodes die Europese landen aan elkaar geven.

“We zien een kleine versnelling in toename. We komen met 847 nieuwe coronabesmettingen in de buurt van het hoogtepunt van de opstoot in augustus (toen 873). “Stijging noemen we voorlopig nog gematigd, maar we moeten waakzaam blijven”, zegt Van Gucht.

De besmettingsgraad ligt momenteel het hoogst bij de jongere bevolking en daarom gaf Van Gucht nogmaals mee dat we voorzichtig moeten omspringen met de risicogroepen: “Ga alleen op bezoek bij oma en opa als je zelf gezond bent. Neem zeker je voorzorgsmaatregelen”, zegt Steven Van Gucht die duidelijk maakte dat we absoluut moeten vermijden dat ouderen opnieuw massaal het slachtoffer worden van de pandemie.

Foto: Sciensano

Kleurcodes

Steven Van Gucht gaf ook duiding bij de kleurencodes: “ De beslissing om bijvoorbeeld de populaire vakantiebestemming Spanje een rode kleur toe te kennen, werd niet lichtzinnig genomen. Er is een sterk toegenomen viruscirculatie waardoor er een verhoogd risico is. Spanje telt het hoogste aantal besmettingen binnen Europa, bijna vijf keer zo veel als in België. Aantal sterfgevallen ligt er drie keer hoger dan in ons land.” Ook andere Europese landen hebben dezelfde richtlijnen als ons land.

“We bevonden ons in de top vier van de landen met hoogste besmettingsraad. Maar dankzij de vele inspanningen bevinden we ons nu op plaats negen wat de besmettingsgraad betreft, ook al testen we meer dan de meeste Europese landen.” Van Gucht raadt aan de maatregelen te blijven volgen, want de besmettingsraad kan verdubbelen om de drie dagen.