De Superette van Kobe Desramaults in top 50 beste pizzeria’s van Europa

De 50 Top Pizza gaat sinds 2017 op zoek naar de beste Europese pizzeria’s buiten Italië. België telt drie restaurants die de top vijftig halen. Eentje daarvan is de De Superette van Kobe Desramaults.

Al voor het vierde jaar op rij hebben de Italianen van 50 Top Pizza een bezoekje gebracht aan heel wat pizzeria’s verspreid over Europa - behalve Italië zelf - om telkens de beste adresjes te selecteren. Volgens hen vind je anno 2020 de beste pizza’s in 50 Kalò di Ciro Salvo in Londen. Op nummer twee staat Via Toledo Enopizzeria uit Wenen en op drie prijkt Bijou uit Parijs. Het is al het tweede jaar op rij dat de Londense pizzeria met de hoofdprijs gaat lopen.

Maar tussen al dat internationaal geweld staan ook drie Belgische pizzeria’s. La Pizza è Bella uit de Brusselse Lebeaustraat schuift in vergelijking met vorig jaar op van plaats 24 naar plaats vijf. La Piola Pizza vanop het Sint-Joostplein in Brussel stijgt van plaats 36 naar nummertje 30. En dan is er nog De Superette uit de Gentse Guldenspoorstraat van sterrenchef Kobe Desramaults. Die komt voor het eerst de top vijftig binnen en landt op nummer 42.