Waar lopen we het virus op? In Nederland kennen ze het antwoord, bij ons is het moeilijker

In tegenstelling tot Nederland en Duitsland, heeft ons land geen gedetailleerde info over de bron van een coronabesmetting. Onderzoekers weten vaak niet of een patiënt besmet is geraakt op het werk, dan wel in de plaatselijke supermarkt. “Mochten we die data wel hebben, dan kunnen we gerichter maatregelen aanpassen”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano.