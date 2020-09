PORTRET. Mister anti-blingbling: De Bruyne denkt enkel nog aan voetbal en familie

“Geld beheerst het voetbal”, zei Kevin De Bruyne na de uitschakeling van Manchester City tegen Lyon. Toen al met zijn strafklacht tegen zijn ex-makelaar Patrick De Koster in gedachten. In de vijf topjaren die hem resten, heeft de beste Belgische voetballer aller tijden beslist dat het alleen nog maar om voetbal en familie gaat in zijn leven. Wie zijn vertrouwen beschaamt, laat hij zonder gevoelens vallen.