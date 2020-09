Antwerps ModeMuseum opent pas in 2021 opnieuw de deuren

Het Antwerpse ModeMuseum of kortweg MoMu kondigde in 2018 aan dat het twee jaar zou dichtgaan voor een grondige renovatie, maar dat lijkt nu nog wat langer aan te slepen. Het museum in de Nationalestraat zou pas in september 2021 opnieuw de deuren openen.

Voor de heropening van het ModeMuseum werd eerst gemikt op het najaar van 2020, maar nu al is duidelijk dat dat niet zal gebeuren. Meer nog, er werd zelfs al een datum vrijgegeven voor de eigenlijke officiële heropening: 4 en 5 september 2021.

Hoewel de renovatie is afgelopen, moet de inrichting van het gebouw zelf wel nog plaatsvinden. Eerst moeten de 30.000 stukken die de collectie rijk is nog een plaatsje krijgen en pas daarna kan een expo worden voorbereid. “Het duurt dus nog een jaar voordat we bezoekers kunnen ontvangen, maar ik ben extreem blij dat we een openingsdatum kunnen aankondigen”, zegt directeur Kaat Debo in een bericht op de website.

Het MoMu zette al sinds de start in 2002 noodgedwongen volop in op tijdelijke tentoonstellingen, omdat er eenvoudigweg veel te weinig ruimte was om de permanente collectie een plaats te geven. Bovendien moest het museum tussen twee expo’s door telkens enkele maanden sluiten om een ombouw mogelijk te maken. Er werd bij de renovatie ongeveer 800 vierkante meter extra publieke kijkruimte gecreëerd.