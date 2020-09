Protest, boegeroep en zege van kampioen bij start NFL

De American footballers van Kansas City Chiefs zijn als titelverdedigers het nieuwe seizoen in de NFL begonnen met een overwinning. In het eigen Arrowhead-stadion, waar ondanks de coronamaatregelen toch zo’n 17.000 fans naar binnen mochten, won de kampioen met 34-20 van Houston Texans. Zoals bij vrijwel alle Amerikaanse sporten grepen de American footballers de openingswedstrijd van het seizoen ook aan om zich te laten horen in het racismedebat in hun land.