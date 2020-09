US Open krijgt opmerkelijke winnaar in het dubbelspel: van corona naar grandslamzege

De Braziliaan Bruno Soares kroonde zich donderdag aan de zijde van de Kroaat Mate Pavic tot winnaar van het mannen dubbelspel op de US Open. Maar zijn deelname had aan een zijden draadje gehangen omdat Soares kort voor het toernooi besmet bleek met het coronavirus, zo vertelde hij na afloop van de finale.

“Ik had last van een verstopte neus en voelde mij zwakjes. Daarom besloot ik mij te laten testen. Toen het resultaat positief bleek, heb ik mezelf veertien dagen geïsoleerd. Gelukkig had ik amper symptomen. Daarna was het wachten op een negatieve test. Die kwam er na twee weken. Het was wel lastig om na veertien dagen rusten meteen naar hier te komen”, getuigde de 38-jarige Soares.

Het duo versloeg in de finale de Nederlander Wesley Koolhof en de Kroaat Nikola Mektic met 7-5 en 6-3. Die twee hadden in de kwartfinales Sander Gillé en Joran Vliegen uitgeschakeld.

Het was voor Pavic en Soares hun eerste grandslamzege samen. De 27-jarige Kroaat won in 2018, aan de zijde van de Oostenrijker Oliver Marach, al eens de Australian Open. Soares was op Flushing Meadows al eens de beste, in 2016 aan de zijde van Jamie Murray. Datzelfde jaar won hij ook de Australian Open.