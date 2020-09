Lily Allen in Las Vegas getrouwd met ‘Stranger things’-acteur

Lily Allen (35) is in Las Vegas in het huwelijksbootje gestapt met acteur David Harbour (45). Dat gebeurde in de Graceland trouwkapel met een Elvis-imitator in de rol als ambtenaar van de burgerlijke stand, melden Britse media.

Lily Allen en David Harbour maakten in januari hun debuut als stel op de rode loper nadat ze daarvoor een paar keer al kussend waren gespot. De zangeres deelde eerder dit jaar ook een foto op Instagram waarop te zien was dat ze een diamanten ring om haar ringvinger droeg.

Het huwelijk zou volgens Britse kranten “eerder deze week” zijn voltrokken. Allen droeg voor de gelegenheid een jurk van Dior met een prijskaartje van zo’n 3.600 euro. Het feestmaal bestond dan weer uit een hamburger, zo blijkt uit de foto’s die ze op Instagram deelde.

Het is voor Allen haar tweede huwelijk. In 2011 trouwde ze met Sam Cooper. Het stel ging in 2015 uit elkaar, maar in 2018 werd die scheiding pas officieel. David, vooral bekend van zijn rol als politiechef Jim Hopper in de Netflix-hit Stranger things, had tot vorig jaar april een relatie met Fantastic beasts-actrice Alison Sudol.