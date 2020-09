Aantal coronabesmettingen blijft toenemen, ook ziekenhuisopnames stijgen

Tussen 1 september en 7 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen opgelopen tot 547,4 per dag. Dat is een stijging met 22 procent tegenover de week voordien, blijkt vrijdagochtend uit de voorlopige gegevens van het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Voor de zesde dag op rij toont het gemiddelde aantal coronabesmettingen een stijging. Het totale aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie komt uit op 90.568 gevallen. Dat zijn er 877 meer dan een dag eerder gemeld.

Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is gestegen, met 3,9 procent naar 20,6 per dag. In totaal zijn in ons land nu al 19.211 mensen opgenomen wegens Covid-19 (23 meer dan een dag eerder).

Het gemiddelde aantal dagelijkse overlijdens blijft wel nog licht dalen, met 1,1 procent naar 2,6. Het totale dodental blijft op het dashboard van Sciensano staan op 9.917, hetzelfde cijfer als gisteren.

In ons land zijn er momenteel 60,7 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners (+1 procent).