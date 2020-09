Limburgs Landschap - Domme duif?

Oudsbergen - Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Een boos telefoontje over de tuinvogelposter was de aanleiding voor deze column. Een dame blies - duidelijk overstuur - ongevraagd haar mening over tuinvogels in mijn oor. “Er zitten toch alleen maar duiven en kraaien”, was haar – totaal verkeerde – mening. Ik denk dat dit meer zegt over de tuin van deze dame, dan over het vogelbestand.

Natuurlijk zijn er soorten – de opportunisten – die profiteren van onze manier van omgaan met de omgeving. Die doen het op het eerste zicht dan ook goed. Hoewel – volgens mijn bescheiden mening – hebben we een iets vertekend beeld omdat ze er voor kiezen om dichter bij de huizen te komen wonen. Wat ons dan weer de indruk geeft dat er veel meer zijn. Soit, een discussie die ik hier niet verder ga voeren.

Waar ik het wel over wil hebben, is die duif waar veel mensen zich aan ergeren. Een tip, bekijk ze eens wat grondiger en je gaat je mening misschien herzien. Ik heb het dan over de houtduif. Die soort die mij regelmatig een aanzet tot hartaanval bezorgt als ze plots luid klapperend van haar nest vliegt in een boompje in mijn tuin. Onlangs zag ik er een aantal flaneren onder een eik tijdens een wandeling in de Itterbeekvallei te Oudsbergen. Ze raapten eikels op. Verbazingwekkend hoeveel ze er in hun krop krijgen gestuwd. Tientallen! Maar dit ter zijde. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om ze eens grondiger te bekijken.

Het viel mij op hoe kleurrijk ze zijn. De prachtige roze tinten op de borst, een glanzende hals met een pienter geel oogje. Afgewerkt met een opvallende witte halsvlek. Op zo een moment kunnen er voor mij geen houtduiven genoeg zijn. Maar dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening (voor ik weer boze telefoontjes krijg).