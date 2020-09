Ferm Meeuwen is op zoek naar antwoorden

Meeuwen

Oudsbergen - Omdat een deel van de activiteiten in september geannuleerd zijn, heeft Ferm Meeuwen gezocht naar een alternatieve bezigheid.

We hebben gekozen voor een fiets/wandelzoektocht doorheen Meeuwen, 28 plaatsen - 28 opdrachten. Onze leden hebben al een antwoordformulier ontvangen en zijn reeds op zoek, maar ook jij kan meedoen. Als je een antwoordformulier aanvraagt via www.fermmeeuwen.be kan je aan de slag. Je krijgt 28 adressen waar je een opdracht vindt. Je stippelt de route uit vertrekkende van bij je thuis. Los deze opdrachten op en schrijf de gevraagde letter op je antwoordblad. Deze 28 letters samen vormen een spreekwoord/uitspraak van Phil Bosmans.

Maak je nieuwe Ferm-fietsvlag vast en spring op je fiets of doe het te voet! Doe het met je kinderen of met je bubbel. Hoe, wanneer en met wie? Je bepaalt het helemaal zelf.

Wil je meedoen, stuur je antwoord voor 30 september binnen via www.fermmeeuwen.be