Sociaal interventieadviseurs van VDAB in de bres voor ex-werknemers Recor

Hasselt-Centrum

Hasselt - De VDAB Interventiedienst organiseerde afgelopen dagen infosessies voor ontslagen werknemers van Recor Hasselt.

Wanneer bedrijven grote aantallen werknemers ontslaan, of erger nog sluiten of failliet gaan, dan worden de betrokken werknemers geholpen bij het zoeken naar een nieuwe job via outplacementkantoren. Dit zijn privékantoren die hierin zich gespecialiseerd zijn en dit doen tegen betaling in opdracht van VDAB. Tinne Lommelen, directeur VDAB:“De organisatie van dit alles loopt al jaren via de VDAB-interventiedienst. Bij een herstructurering of sluiting wordt er door deze VDAB-dienst samen met de andere betrokken partijen een tewerkstellingscel opgericht en is het de werkgever die een outplacementkantoor kiest en betaalt. Bij een faillissement zoals nu bij Recor heeft de werkgever meestal geen geld meer om dit te doen en is het de VDAB zelf die zo een kantoor aanstelt en betaalt via een raamovereenkomst op afroep. Door deze manier van werken kan de VDAB kort op de bal spelen en snel op het terrein actief zijn om de getroffen werknemers op te vangen”. Voor de werknemers van Recor stelde de VDAB het outplacementkantoor SBS Skillbuilders aan om de opdracht uit te voeren.

Toekomst onzeker

De voorbije jaren ging het economisch goed en daalde het aantal betrokken mensen in onze werking gestaag. Het is de verwachting dat door de coronacrisis dit aantal de komende maanden of jaren wel eens terug zou kunnen toenemen.

Dominick Mols: “ De afgelopen weken heeft de interventiedienst van VDAB ook informatievergaderingen georganiseerd voor de werknemers van de faillissementen FNG/Brantano (1084) en Swissport (1218). Bovendien verdwenen tegelijkertijd door collectieve ontslagrondes ook bij Brussels Airlines enkele honderden jobs. In Limburg werden zo een 150-tal mensen getroffen, het zwaartepunt van deze problemen ligt vooral in het centrum van het land. Recor is sinds corona het grootste faillissement in onze regio”.

Mobiel team interventieadviseurs in actie voor Recor

De interventieadviseurs van VDAB organiseren deze opvang samen met werkgevers, vakbonden, outplacementkantoren en soms ook steden of gemeenten. Dominick Mols, teamleider VDAB interventiedienst Oost: “ De interventieadviseurs geven ze ook de getroffen mensen zelf in groepjes uitleg over dit aanbod. Bedoeling is dat de mensen bijvoorbeeld weten wat ze van deze begeleiding mogen verwachten en of ze hier verplicht moeten op in gaan. Dat gebeurt voor de mensen van Recor op 9 en 10 september in het opleidingscentrum te Hasselt. Alle betrokken werknemers worden daar uitgenodigd en geïnformeerd. Tot slot wordt nadien één en ander ook opgevolgd om te zien wat de resultaten zijn.

Bij het faillissement van Recor verliezen 134 arbeiders en 39 bedienden hun job. Bij de arbeiders gaat het om medewerkers, montage, machine operator, laden van meubels, magazijnmedewerker en heftruckchauffeur, stoffeerder, nazicht en verpakking, modelbouw, onderhoudsmecanicien. Bij de bedienden zijn het volgende profielen: teamleider/verantwoordelijke van de verschillende afdelingen, commercieel bedienden en verkoop, technisch bedienden, ontwerper en technisch tekenaar, personeelswerk, boekhouding en prijslijstenbeheer, aankoop en marketing.