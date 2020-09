Wit-Gele Kruis verhuist naar nieuwe locatie!

Bilzen - Na 63 jaar heeft het Wit-Gele Kruis Munsterbilzen verlaten. Wegens uitbreiding van de dienst is deze organisatie voor thuisverpleging verhuisd naar een nieuwe grotere locatie op de Tongersestraat 58 te Bilzen.

Ook hier staan de verpleegkundigen 24/24 7/7 klaar om u kwalitatieve goede zorg te verlenen. Een klein team van vaste verpleegkundigen verzorgt jou in de week en het weekend. Ook ‘s nachts staat een verpleegkundig nachtteam voor je klaar voor dringende zorgen.

Onze thuisverpleegkundigen werken als autonome professionals en zetten de patiënt centraal in een kwalitatieve en verantwoorde verpleegkundige zorgrelatie. Ze zijn er voor de patiënten en de mantelzorgers. Zij maken dit waar in samenwerking met de behandelende arts en andere zorgverleners.

De thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis is altijd mee met nieuwe verpleegtechnieken, verpleegmaterialen en mogelijkheden zoals personenalarmering en digitale tools. Dit dankzij de bijscholingen die hij/zij continue volgt.

Je kan bij het Wit-Gele Kruis terecht voor alle verpleegkundige zorgen zoals alle wondzorgen, Vac-pomp, inspuitingen, insuline en diabeteseducatie, dieetadvies, griepvaccinatie, oncologische en palliatieve zorg thuis, port-a-cath spoeling, pijnpomp, bloednames, infusietherapie (ijzer, kalk, vocht, antibiotica...), afkoppelen chemo, sondevoeding en TPN voeding, wekelijkse medicatie klaarzetten, inco- en stoma zorgen, blaassondage, steunkousen, oogverzorging na operatie, opvolging covid- 19, cohortverpleging, geestelijke gezondheidszorg, chronische zorg (COPD, hart-nierfalen, reuma), locomotorische zorg (valpreventie, verplaatsingstechnieken) en neurologische zorg, gezinszorg. Ook voor kraamzorg pre- en postnataal kan je bij het Wit-Gele Kruis terecht.

De verpleegkundige van het WIt-Gele Kruis is een vertrouwd gezicht en kan een aanspreekpunt zijn bij vragen en/of problemen. Ze zoeken samen met jou, je mantelzorger, je arts en andere zorgpartners naar de beste oplossing op maat van jouw specifieke noden.