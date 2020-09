Ode aan een superpeet!

Centrum

Alken - De 14-jarige Floran heeft een superpeet.

Onze zoon Floran had in 2006 een turbulente geboorte, waardoor hij nu een licht cognitieve en fysieke beperking heeft. De man die wij gekozen hadden om zijn peter te zijn, is iemand die het woord ‘peter’ meer dan alle eer aandoet. Van in het prille begin was hij altijd bekommerd en aanwezig in het leven van onze zoon. Toen Floran in 2015 een zware rugoperatie kreeg, stond ‘Peet’ voortdurend aan zijn zijde.



Intussen is Floran 14 jaar, hebben we 3,5 maanden in Corona-lockdown gezeten en is menselijk contact nog steeds bubbelgewijs beperkt. Maar Floran zijn peet belt elke dag met hem. Ook al is hij moe en zegt Floran niet zo veel aan de telefoon, peet belt! En Floran verheugt zich elke dag op peet zijn telefoontje en geniet van het horen van zijn stem.



Langs deze weg willen wij Floran zijn peet, Johan Vaelen, bedanken om er altijd zo voor Floran te zijn. Er is geen enkel materieel cadeau dat zou kunnen tonen hoeveel hij voor ons en vooral Floran betekent. Een mens kan zich geen betere peter voorstellen!



Floran Superman heeft ook een Superpeet!



Johan Vaelen… Dank je wel.