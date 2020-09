Neos Heusden-Zolder keert even terug naar jaren 60

Heusden-Zolder - Neos Heusden-Zolder heeft op donderdag 10 september in de balzaal van CC Muze het nieuwe werkjaar ingezet.

Het maximale aantal aanwezigen was door coronamaatregelen tot 65 beperkt en die waren er. Het was trouwens van 12 maart geleden dat de Neos-leden nog eens samen waren. Eerst leidde gastspreker Marc Brillouet de groep door de muziek van de jaren '60. Daarna werd het jaarprogramma gepresenteerd.

Volgende activiteit is de 'Graaf de Theux-wandeling' op maandag 21 september om 14 u. Vertrek aan het grafmonument van de familie de Theux in Heusden-centrum.