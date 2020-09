Halftijds onderwijs dreigt nog in 24 gemeentes, ook elders in Vlaanderen moet situatie opgevolgd worden

Door de dreiging van het coronavirus blijft het voor scholen in Vlaanderen en Brussel dansen op een slappe koord. Volgens de Risk Assessment Group (RAG) is de situatie in Antwerpen, Vilvoorde en de 19 Brusselse gemeenten zo acuut dat het “sterk aanbevolen” wordt om de lokale crisiscel samen te roepen. Al blijft de vraag of die gemeenten nu wel geneigd zullen zijn om in te gaan op dat advies, nadat er vorige week kritiek weerklonk op de communicatie van de RAG.