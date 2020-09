Met Yannick Saive, de 21-jarige zoon van tafeltennislegende Jean-Michel Saive, kaapte KVV Hoeselt (2B) in het tussenseizoen een bekende naam weg bij de beloften van KVK Wellen. Veel plezier beleefde Saive junior nog niet aan zijn transfer, want hij ligt met een heupblessure tot na de winterstop in de lappenmand.