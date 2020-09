Wie is klaar voor de eerste schooldag?

Met klamme handjes, zoals op een blind date. Of beter: een eerste schooldag. Zo trekken de Limburgse nationalers vandaag naar de aftrap van het nieuwe futsalseizoen. We schoven de drie coaches van onze eersteklassers meteen een vraagstuk voor. We blikken ook vooruit op de competitie in tweede nationale en de gloednieuwe interprovinciale competitie. Het rapport? Dat kunnen we pas een eind in 2021 opmaken. Hopelijk bepaalt corona dit seizoen de eindstanden niet.