Het Vlaamse verbod op het onverdoofd slachten van dieren, is volgens een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in strijd met het Europees recht. De definitieve uitspraak wordt over enkele maanden verwacht. “Leve justitie, vive la justice”, zegt Mehmet Üstün, voorzitter van de Moslimexecutieve.