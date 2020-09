Niemand die in Sarran meer de zege verdiende dan Marc Hirschi. In dertien dagen tijd ontpopte de jeugdtopper zich tot de revelatie van de eerste Tourhelft. Het werd derde keer, goede keer. Met een beetje meer geluk was het voor de buurman van Fabian Cancellara al bingo kunnen zijn in Nice. Of vorige zondag in Laruns, waar hij strandde na een solo van negentig kilometer.