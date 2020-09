De nieuwe wet waar Stan Van Samang een beroep op deed

De Brusselse onderzoeksrechter had de klacht van Stan Van Samang donderdagavond nog niet op zijn bureau gekregen. Het is dan ook nog even afwachten welke kwalificatie eraan gegeven wordt. Maar mogelijk wordt hij het eerste slachtoffer dat onder de nieuwe wet op de wraakporno valt. Wie de beelden lekte riskeert 5 jaar cel en 10.000 euro boete.