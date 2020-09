Twee politiedirecties ontvingen rapport over interventie Jozef Chovanec op 2 maart

De Directie van de Operaties van de Bestuurlijke Politie (DAO) en de Interne Directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) hebben op 2 maart 2018 het politierapport ontvangen dat is opgesteld na het verblijf in de cel en de overbrenging naar het ziekenhuis van Jozef Chovanec. Dat blijkt uit documenten die zijn overgemaakt aan de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Chovanec overleed op 27 februari 2018 in een politiecel in Charleroi, nadat de Slovaak hardhandig was aangepakt door agenten. Een medewerkster van de directie van de Luchtvaartpolitie stuurde de DAO op ...