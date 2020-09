Delphine Boël wil ‘prinses van België’ genoemd worden

Het Brusselse hof van beroep zal ten laatste op 29 oktober zijn arrest vellen in de zaak Boël. Dat hebben de advocaten van Delphine Boël en koning Albert donderdagnamiddag meegedeeld na afloop van de laatste zitting in het dossier. Op die zitting heeft koning Albert niet langer het wettelijke vaderschap betwist, maar is wel gepleit worden over de vraag van Delphine Boël om de achternaam van haar wettelijke vader te dragen, en de titels “Hare Koninklijke Hoogheid” en “prinses van België”.