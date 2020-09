Voor 12.615 euro aan achterstallige boetes en verkeersbelasting geïnd bij controles

Genk / As / Zutendaal -

Woensdag zijn in de politiezone CARMA voor 5.556 euro achterstallige boetes en voor 7.059 euro achterstallige verkeersbelastingen geïnd. De controles werden uitgevoerd door de lokale politie, de douane en de Vlaamse belastingsdienst en gebeurden in de Stationsstraat in As, de Noordlaan in Zutendaal en de Evence Coppéelaan in Genk. Drie auto’s werden getakeld. Een was niet verzekerd, bij de twee anderen kon de bestuurder de nog openstaande verkeersbelasting niet betalen. Ook een opgefokte bromfiets werd voor 30 dagen aan de ketting gelegd. Andere overtredingen die werden vastgesteld waren het niet dragen van de gordel, gsm achter het stuur en niet in orde volgens de technische voorschriften.