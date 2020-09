Hasselt / Diepenbeek / Zonhoven -

Bij controles op overlastplekken in Hasselt, Diepenbeek en Zonhoven heeft de politie 207 personen en 22 voertuigen gecontroleerd. Er was ook een drugshond aanwezig. De agenten stelden 18 pv’s, waarvan de helft voor drugsbezit. Vier personen hadden een verboden wapen bij en drie personen verbleven illegaal in het land. In Hasselt gebeurden de controles in de stationsomgeving, het Begijn- en Prinsenhof, Runkst en de omgeving van Ter Hilst aangedaan.