Dit zijn de artiesten van het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor muziek’

Het succes van seizoen zes – met ‘Kom wat dichterbij’ van Regi op kop – is nog niet gaan liggen, of daar staat de zevende reeks van ‘Liefde voor muziek’ al voor de deur. In 2021 wagen Willy Sommers, Geike Arnaert, Tourist LeMC, Cleymans & Van Geel, Emma Bale, Ronny Mosuse en Bert Ostyn van Absynthe Minded zich aan elkaars repertoire. De opnames gaan volgende maand al van start, maar voor het eerst gebeurt dat niet onder de Spaanse zon. Afhankelijk van de coronasituatie wordt er gefilmd in eigen land of op een veilige locatie in het buitenland.