Premier Wilmès zal op 1 oktober het vertrouwen vragen aan de Kamer, in plaats van op 17 september. Dat zijn de voorzitters van de zeven partijen die onderhandelen over een federale regering donderdag overeengekomen, zo wordt bevestigd in onderhandelaarskringen. Het is ook de bedoeling dat de preformateurs aan zet blijven tot 21 september, om tegen dan een consensus te vinden over wie de formateur wordt.