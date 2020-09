Vlaams Belang voert actie tegen komst asielcentrum Hasselt: “Mensen hebben hier schrik van”

Hasselt -

Negen leden van het Vlaams Belang hebben donderdagnamiddag een kort ‘statisch’ protest gevoerd tegen de komst van het nieuwe asielcentrum in het vroegere Parkhotel in Hasselt. Onder meer nationaal voorzitter Tom Van Grieken kwam mee actie voeren. “Je wil niet geloven hoeveel mensen hiertegen reageren”, zegt volksvertegenwoordiger en fractieleider in de Hasseltse gemeenteraad Frank Troosters.