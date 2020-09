Tot tien jaar cel voor ontploft drugslabo in Genkse woonwijk

Genk -

Een 50-jarige Nederlander is in Tongeren veroordeeld tot tien jaar cel en 30.000 euro boete voor de uitbouw van een drugslabo in de Panoramastraat in Genk. Er lag genoeg materiaal om 600 kg aan mdma-kristallen te produceren. Op 15 juli 2016 ontplofte het lab door een te snelle handeling in het productieproces. In totaal zijn negen personen veroordeeld.