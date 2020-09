Facebook mag geen Europese gebruikersdata meer naar de VS sturen

Facebook mag geen Europese persoonsgegevens meer sturen naar de Verenigde Staten. De Ierse gegevensbeschermingscommissie heeft het in Dublin gevestigde Europese hoofdkantoor van de sociaalnetwerksite een voorlopig bevel opgelegd om de datatransfers te staken. Dat komt er na de nietigverklaring van de regeling over data-uitwisseling, het zogenoemde Privacy Shield, door het Europees Hof van Justitie. Persoonsgegevens zijn in de VS volgens het hof minder goed beschermd dan in Europa.