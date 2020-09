Stan Van Samang dient klacht in nadat naaktfoto’s van hem circuleren

Stan Van Samang heeft een klacht ingediend tegen onbekenden omdat naaktfoto’s van hem circuleren via allerlei websites en berichtendiensten. Dat bevestigt zijn advocaat Tom Bauwens aan onze redactie. Ook naaktfoto’s en -video’s van andere BV’s doen de ronde. Minister Dalle herhaalt dat het delen van die beelden strafbaar is.

Al enkele weken circuleren naaktfoto’s en -video’s van enkele BV’s de ronde op het internet. Ze worden vooral via WhatsApp veelvuldig doorgestuurd. Een van de betrokken BV’s is zanger en acteur Stan Van Samang. Hij dient een klacht in tegen onbekenden, bevestigt zijn advocaat Tom Bauwens donderdag aan onze redactie. De rechter heeft daarop meteen beslist dat de beelden niet online gepubliceerd mogen worden. Wie ze toch nog deelt, riskeert een dwangsom van 10.000 euro.

In een mededeling verontschuldigt Van Samang zich bij zijn fans en waarschuwt hij iedereen, en in het bijzonder de jeugd, om voorzichtig om te springen met intieme beelden. “Hij heeft dat ooit gedaan, in een relatie. Die persoon heeft gekozen om die vertrouwensband te schenden en de beelden zelfs te koop aan te bieden. Hij is naïef geweest. Hij maakt zich kenbaar als slachtoffer en wil dat de verspreiding van de beelden stopt”, zegt zijn advocaat aan onze redactie.

Strafbaar misdrijf

Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) benadrukt donderdag dat het strafbaar is om de beelden te delen. “De afgelopen weken circuleren er pikante foto’s en videofragmenten van enkele Vlaamse BV’s via het internet. De beelden worden verspreid via WhatsApp-groepen en zijn al enkele weken het voorwerp van gegniffel, rode oortjes en wenkbrauwengefrons. Misschien had u verwacht toen u op dit artikel klikte dat ik mij als Vlaams minister van Media hierover zou uitspreken. Dat ik al dan niet het gedrag van deze mensen zou veroordelen of grote uitspraken zou doen over hun werkgevers en hun publieke rol. In dat geval moet ik u teleurstellen en eerlijk zeggen: het zijn simpelweg mijn zaken niet”, schrijft hij op zijn website. “De foto’s en video’s behoren tot de privésfeer van deze mensen. Zij die de beelden verspreiden begaan een misdrijf. Het delen van dergelijke foto’s is een misdrijf en dus strafbaar. Voor dit soort van gedrag geldt maar één woord: ongehoord.”

