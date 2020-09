Garage Beckers overgenomen door Autogroep de Schaetzen

Lanaken - Autogroep de Schaetzen heeft de gekende Ford-dealer Garage Beckers overgenomen. Nog deze maand wordt de signalisatie aan de vestigingen in Lanaken en Bilzen aangepast. “Door de huidige crisis is deze overname geen evidentie”, lieten de broers Patrick en Christophe de Schaetzen weten. “Schaalvergroting is echter de enige optie in onze sector. Wij blijven investeren en kijken uit naar nieuwe opportuniteiten in de markt.”

Garage Beckers werd in 1964 opgericht door Guy Beckers en groeide sindsdien - als verdeler van diverse automerken - uit tot een gevestigde waarde in Limburg. Op dit ogenblik heeft het bedrijf vestigingen in Waltwilder met FordStore Bilzen en in Rekem, met Ford Lanaken en Carfidence, verdeler van tweedehandsvoertuigen. Twee jaar geleden reeds werd een eerste stap gezet in de continuïteit van de onderneming door de activiteiten te groeperen met Hasselt Motor, de Ford-concessie van Autogroep De Schaetzen. Die samenwerking heeft zopas geleid tot een volledige overname.

De broers Beckers gaan een andere uitdaging aan, maar de rest van het team maakt de overstap mee. “Op die manier kunnen de klanten terecht in hun vertrouwde omgeving en worden ze geholpen door dezelfde medewerkers”, luidt het bij de Schaetzen. “De deal is in feite al net voor het uitbreken van de coronacrisis beklonken. In onze zoektocht naar schaalvergroting zijn we vanzelf bij onze partner, Garage Beckers uitgekomen. Het is een bedrijf met een solide reputatie in de regio, dat onze waarden en normen qua service deelt. De bijkomende filialen in Bilzen en Lanaken laten toe dat we onze klanten beter van dienst kunnen zijn zowel wat betreft de aankoop als het onderhoud van voertuigen.”

De Schaetzen wil, ondanks de moeilijke tijden, in al zijn vestigingen gericht blijven investeren om de positie van de groep in Limburg nog te versterken.

Info: www.garagebeckers.be