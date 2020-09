Bondgirl Diana Rigg op 82-jarige leeftijd overleden

De Britse actrice Diana Rigg is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat bericht de BBC donderdag. Rigg kreeg grote bekendheid met onder andere haar rollen in James Bond en Game of Thrones. De actrice overleed aan kanker.

Rigg vertolkte onder andere de rol van Tracy di Vicenzo in ‘On Her Majesty’s Secret Service’. Daarin trouwde zij als enige Bondgirl ooit met James Bond, eenmalig vertolkt door George Lazenby.

De actrice speelde vanaf 2013 in de populaire serie ‘Game of Thrones’ de rol van Lady Olenna Tyrell. In de Britse televisieserie ‘De Wrekers’ vertolkte zij in de jaren ‘60 de rol van Mrs. Emma Peel. Ook speelde ze rollen in onder andere The ‘Assassination Bureau’, ‘Theatre of Blood’ en ‘The Hospital’.

“Ze was een icoon in de wereld van film, theater en televisie”, zo laat haar manager weten. Dochter Rachael Stirling, tevens actrice, meldt dat haar moeder “thuis, omringd door haar familie, vredig in haar slaap overleden. Ze bracht de laatste maanden van haar leven door in liefde. Ik zal haar verschrikkelijk missen.”