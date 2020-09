Lucas Hamilton spurt naar de zege in vierde etappe Tirreno - Adriatico, Michael Woods blijft leider

In Italië stond de vierde etappe van Tirreno-Adriatico op het programma. Bijna tweehonderd zware kilometers tussen Terni en Cascia, dwars doorheen het natuurpark van de Sibillijnse Alpen. Mooie omgeving, loodzware etappe. Lucas Hamilton won de etappe, Michael Woods blijft in de blauwe leiderstrui. Dankzij een derde plaats en de bonificatieseconden vergroot hij zijn voorsprong met luttele seconden.

Tien renners kozen al snel voor de aanval. Onder hen ook Kobe Goossens. De jonge Lotto-renner kwam in de eerste etappe flink ten val maar leek voldoende hersteld om mee in de aanval te gaan. Ook van de partij: Michael Matthews, de Australiër van Team Sunweb, als bekendste naam.

Kobe Goossens leidt de ontsnapping.

De kopgroep werd uit elkaar geslagen op de flanken van de eerste echte col van de dag, de Forca di Gualdo. Goossens klampte lang aan maar moest uiteindelijk de betere klimmers laten gaan: Matthias Frank (AG2R), Hector Carretero (Movistar), Alessandro Tonelli (Bardiani) en de verrassende Michael Matthews. Vanuit het peloton kwam een tegenaanval met Rui Costa, Louis Meintjes en Dani Navarro. Het peloton liet echter niet begaan en onder impuls van de ploegmaats van leider Michael Woods waren de vluchters er aan de voet van de laatste klim, de Ospedaletto, aan voor de moeite. Die laatste klim was er ook te veel aan voor Mathieu van der Poel die de klassementsrenners moest laten gaan.

Rohan Dennis en Tao Geoghegan Hart voerde stelselmatig het tempo op in dienst van Geraint Thomas. Woods stond er al snel alleen voor. De eerste serieuze aanval kwam van Simon Yates, Woods en Thomas reageerden gevat. Vlasov en Majka kwamen even later ook aansluiten. In de afdaling richting Cascia kwamen nog eens zes renners aansluiten, met daarbij het Deceuninck - Quick-Step-duo Masnada - Knox. Nieuwkomer Masnada reed in de afdaling zelfs weg met de Australiër Lucas Hamilton.

De laatste anderhalve kilometer richting finish liepen dan weer omhoog. Masnada en Hamilton bleven buiten schot, de jonge Australiër van Mitchelton-Scott liet de nieuwkomer van Deceuninck-Quick-Step geen schijn van een kans.