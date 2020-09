Adembenemend beelden: Noorse vrienden spelen basketbal in prachtig decor

Basketbal spelen, dat kan op een basketbalveld maar ook hoog in de bergen in de Noorse fjorden. De 23-jarige Noor Joakim Jorgensen heeft twee passies: filmmaken en sporten. En waarom doen we daar niet een schepje bovenop om op een van de hoogte bergen in Tromso enkele sporten te spelen? Van basketbal, poker, tafelvoetbal of bankdrukken, alle sporten worden op de gevoelig plaats vastgelegd in een adembenemend decor.