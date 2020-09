Najaar in het Cultureel Centrum: coronaproof genieten van cultuur

Lanaken - “We zetten volop in op cultuur” zegt bevoegd schepen Jolein Martens (Open VLD) bij de voorstelling van de pas gedrukte brochure van het najaarsprogramma van het cultuur centrum. “Dit voorjaar stopte de programmatie van het cultureel plots noodgedwongen door het coronavirus waarna we het haast drie maanden moesten stellen zonder cultuur. Nadien, in de zomer, kreeg ‘Lanaken Bubbelt’ heel wat belangstelling met nagenoeg steeds uitverkochte voorstellingen en nu pakken we uit met een fraaie najaarsprogrammatie in het cultureel centrum.”

“Het was geen eenvoudig puzzelwerk” bekent cultuurbeleidscoördinator Gie Vranken, die samen met zijn ploeg verantwoordelijk is voor de werking van het cultureel centrum. “Bij de programmatie van de diverse voorstellingen wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en -voorschriften voor bezoekers en artiesten én hebben we afgestemd met de collega’s van de omliggende culturele centra om voldoende variatie in het aanbod te brengen.”

De programmatie zit vervat in een handige brochure die dezer dagen in de bus valt bij ruim 1.600 ‘vaste bezoekers’ van het cultureel centrum. “Overvolle zalen en grote publiekstrekkers maken plaats voor een intieme zetting met een beperkt aantal bezoekers” weet schepen van cultuur Jolein Martens. “Een aantal voorstellingen die vorig seizoen geprogrammeerd stonden en uitgesteld werden, komen nu wel aan bod. Verder hebben we ingezet op kleinschalig familietheater, haalbare podiumvoorstellingen, film en vorming. Ja, cultuur in Lanaken zal een andere beleving zijn, maar blijft het publiek terugvoeren naar de wereld van verwondering, humor en ontspanning.”

Lanaken start zaterdag 26 september zijn seizoen met een klepper van formaat en deels van eigen bodem: Myriam Bronzwaer brengt samen met Erik Goris ‘De Actrice’. Vrijdag 9 oktober is Alex Agnew te gast en actrice Sien Eggers speelt op 12 november ‘U bent mijn moeder’. Zaterdag 21 november gaat muzikant Jelle Cleymans ‘Alleen in het ruime sop’ en muziek van hoogstaand niveau brengt de Simon & Garfunkel Revival Band op 5 december. “Daarnaast is er voor elk wat wils zoals de Hilarion Thans Poëziewedstrijd, de tentoonstelling Mirros of Time in Oud-Rekem, de fototentoonstelling ‘Lanaken Bubbelt’, de Tura Special van Belpop Bonanza, de herdenking van de 250ste verjaardag van Beethoven maar ook een ruim vormingsaanbod en diverse schoolvoorstellingen. Voor een en ander trekken we 30.000 euro uit” besluit Gie Vranken.

Wie de najaarsbrochure graag wil hebben kan ze afhalen bij het Vrijetijdsinfopunt of raadplegen op de gemeentelijke website.

Info: www.cclanaken.be - www.facebook.com/cclanaken