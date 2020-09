Maaseik -

De politie kreeg woensdag om 13.40 uur een melding van een probleem in het Ziekenhuis Maas en Kempen. Daar liep een dronken vrouw rond die niet voor rede vatbaar was. Ze liep wankel en sloeg wartaal uit. Omdat ze zich niet wilde laten helpen werd de politie er bij gehaald. Zij namen haar ter ontnuchtering mee naar het bureau waar ze in een politiecel werd gezet.