FAVV waarschuwt voor ongewenste zaadpakketten: “Zaai deze niet”

In verschillende Europese landen, maar ook in de VS en Canada, hebben mensen ongewenste zaadpakketten uit China en andere Aziatische landen ontvangen. In België heeft één persoon een gelijkaardig geval gemeld. Het voedselagentschap vraagt met aandrang om dergelijke pakketjes te vernietigen. “We moeten vermijden dat er nieuwe plantenziekten of invasieve plantensoorten hun intrede doen”, klinkt het donderdag in een persbericht.