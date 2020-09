Aanhangwagen schuurt over weg door platte band

Bilzen -

De politie stelde woensdag tijdens de late shift heel wat verkeersinbreuken vast. Zo trok bij een controle in de Waterstraat in Bilzen een voorbijkomende aanhangwagen de aandacht. Een van de banden was lek waardoor de velg over de rijbaan schuurde. In de Hoveweg werd het voertuig onderschept en de automobilist (20) gaf toe dat hij vanuit Tienen met 900 kilo kiezel naar Bilzen was gereden. Op de Alden Biesensingel klapte een band waarna hij doorreed tot aan een werf in Munsterbilzen. De aanhangwagen was niet ingeschreven of verzekerd. Hij had ook geen geldig rijbewijs om met zo’n massa te rijden. De aanhangwagen werd daarop in beslag genomen en getakeld. De zaakvoerder besloot ter plaatse om de aanhangwagen af te staan aan de Belgische staat.