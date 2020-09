Jacht-app moet wild in kaart brengen

Wilder, dat is de naam van de app, waarmee de jagers in Limburg uitpakken. De smartphone-app geeft elke burger de mogelijkheid om schade door everzwijnen te melden. Ook wildschade en verkeersongevallen kunnen gemeld worden. De jagers kunnen dan onmiddellijk via de gps-coördinaten ingrijpen en actie ondernemen. Vlaams minister Zuhal Demir is blij met de komst van de app. Ze rolt binnen enkele weken een groot plan uit om, met de herfst en de winter in het verschiet, de everzwijnenplaag in Limburg aan te pakken. De jacht-app is daarbij een handig hulpmiddel.