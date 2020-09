Slovaakse president wil expert naar ons land sturen om dood Chovanec te onderzoeken

President Zuzana Caputová van Slovakije wil een eigen expert naar ons land sturen om deel uit te maken van het onderzoeksteam in de zaak van Jozef Chovanec. Intussen tekende het Slovaakse parlement een verklaring waarin ze vragen dat de Slovaakse regering er alles aan doet om hun Belgische collega’s te overtuigen om de betrokken agenten voor de rechter te krijgen.

“Onze betrokken instanties in België zijn vanaf het prille begin actief bezig geweest met de zaak”, zegt de president. “Het is verontrustend dat de dood van de Slowaakse burger Jozef Chovanec in België ...