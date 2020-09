Elise Mertens kansloos uitgeschakeld in kwartfinale US Open

Op de US Open tennis is Elise Mertens vannacht uitgeschakeld in de kwartfinale. Ze verloor kansloos van de Wit-Russische Victoria Azarenka, voormalig nummer één van de wereld. En zo komt er een abrupt einde aan een sterk tornooi van de Hamontse. Ze verloor tot vannacht nog geen enkele set. Elise Mertens kijkt dan ook tevreden terug op haar Amerikaanse tour. In Cincinnati haalde ze de halve finale en op de US Open bereikte ze, net zoals vorig jaar, de kwartfinale.