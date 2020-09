Geert Molenberghs: "Mondmaskerplicht versoepelen in de klas is geen goed idee"

Is het nog nuttig om een mondmasker te dragen in de klas of op school? De afgelopen week, raakten gemiddeld 510 Belgen besmet met het coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames zit dus nog steeds in een stijgende lijn. Zolang die cijfers niet dalen, kan er geen versoepeling van de coronamaatregelen op school ingevoerd worden, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. Meer nog, volgens Molenberghs is het een goed idee om de mondmaskerplicht zelfs uit te breiden op sommige scholen.